Минометчики на учениях уничтожили караван с оружием условного противника в горах Тувы

ТАСС, 3 октября. Военнослужащие горной мотострелковой бригады Центрального военного округа, дислоцированной в Республике Тыва, уничтожили огнем из минометов "Поднос" караван с оружием условного противника. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой округа в четверг.

По сценарию учений в ходе проведения воздушной разведки беспилотником комплекса "Орлан-10" было обнаружено скрытное перемещение каравана. Для уничтожения условной бандгруппы выдвинулись мотострелки на бронированных автомобилях "Тигр" и минометчики на штатной военной технике.

"Чтобы нанести максимальное поражение, военнослужащие выполнили залп из минометных комплексов 2Б14 "Поднос", поразив цели условного противника на обратной стороне горного хребта. Затем мотострелки уничтожили разрозненные силы незаконного вооруженного формирования", - уточняется в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в отработке задач были задействованы свыше 500 военнослужащих и около 40 единиц военной техники.

Дислоцированная в Республике Тыва 55-я горная мотострелковая бригада является единственным горнострелковым соединением Минобороны РФ за Уралом.