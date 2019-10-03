Курортный сбор позволит направить 47 млн рублей на благоустройство Белокурихи в 2019 году

БЕЛОКУРИХА /Алтайский край/, 3 октября. /ТАСС/. Средства курортного сбора позволят в 2019 году провести работы по благоустройству города-курорта Белокурихи на общую сумму в 47 млн рублей. На курорте отреставрируют старую Ореховую аллею и начнут масштабные работы по реконструкции большой пешеходной зоны, сообщила журналистам заведующая отделом по курортному делу и туризму администрации Белокурихи Наталья Теплова.

"20,6 млн собрано за 2018 год, с января по август 2019 года - 35 млн рублей. Курортный сбор с 2019 года увеличился с 30 до 50 рублей, <…> и 50 рублей нам дали увеличение. <…> В 2018 году мы израсходовали 5,8 млн рублей, перечень работа на 2019 год предполагает 47 млн рублей", - рассказала Теплова.

По ее словам, неизрасходованные средства переносятся с одного года на другой, что позволяет реализовывать крупные проекты. Реконструкция на средства курортного сбора сейчас проходит в знаковом месте города, на Ореховой аллее, ее мостят, высаживают кустарник, готовят места под опоры освещения, будут подсвечены и маньчжурские орехи вдоль аллеи. Эти работы оцениваются в примерно 12 млн рублей, большую часть планируется завершить в октябре.

Также определен подрядчик для обустройства пешеходной зоны вдоль санатория "Алтайский замок". Стоимость контракта, рассчитанного на два года, составляет 43 млн рублей, в этом году распланируют территорию, благоустроят и укрепят береговую линию реки Белокурихи. В следующем году территорию замостят, установят скамейки, малые архитектурные формы, урны, сделают фонтан и небольшие мосты через реку, и завершат все работы к 2021 году. Теплова подчеркнула, что это на сегодня самый дорогостоящий и крупный объект благоустройства в городе, на который будут потрачены средства курортного сбора.

Ранее на средства сбора расчистили лес вокруг города вдоль маршрута, где гуляют туристы. Для города приобрели лавочки и урны, укрепили берег реки, где это было необходимо. На терренкурах запланирована установка беседок и дополнительного освещения в городе.

Курорт федерального значения "Белокуриха" появился в конце XIX века, известен радоновыми источниками и горным воздухом, санатории курорта посещают ежегодно не менее 200 тыс. человек. Операторами курортного сбора, введенного в экспериментальном режиме в городе-курорте с 1 мая 2018 года, являются 32 организации. В список не вошли два детских санатория, так как с детей курортный сбор не взимается. В первый год эксперимента размер курортного сбора составил 30 рублей с одного отдыхающего в сутки, с 2019 года и до окончания эксперимента сумма составляет 50 рублей. Средства сбора идут на улучшение курортной инфраструктуры.