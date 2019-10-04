Самолет "Аэрофлота" задерживается в аэропорту Барнаула более чем на 11 часов

БАРНАУЛ, 4 октября. /ТАСС/. Самолет "Аэрофлота", который должен был направиться в Москву из Барнаула, задержан по техническим причинам более чем на 11 часов. Об этом сообщается в пятницу на сайте Министерства транспорта Алтайского края.

"Сегодня, 4 октября, по техническим причинам, не зависящим от деятельности служб аэропорта г. Барнаула, не вылетел рейс компании "Аэрофлот" направлением Барнаул - Москва. На данный момент создаются все условия для комфортного пребывания 148 пассажиров - размещение в гостинице и предоставление питания. Вылет нового судна ожидается в 19:30 (15:30 мск)", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в аэропорту Барнаула, самолет должен был вылететь в 07:05 (03:05 мск).