В Туве опровергли сведения о проблемах с обеспечением препаратами от рассеянного склероза

ТАСС, 4 октября. Власти Тувы опровергли информацию о проблемах с обеспечением лекарствами от рассеянного склероза в регионе.

В четверг издание РБК написало, что в семи российских регионах, в том числе и Туве, возникли проблемы с обеспечением окрелизумабом, применяемом при рассеянном склерозе. По информации издания, россияне, которые не смогли получить препарат, были вынуждены обратиться в суд.

"По обеспечению пациентов необходимыми лекарственных средствами проблем не возникало, судебных исков не было. Больных рассеянным склерозом, состоящих в списке на обеспечение, 6 человек", - сообщили ТАСС в республиканском Минздраве.

Препарат окрелизумаб для терапии первичной формы рассеянного склероза был внесен в перечень семи высокозатратных нозологий с лета 2019 года и включен в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) на 2019 год.