В Красноярске три года колонии получил военнослужащий, напавший на волонтера Универсиады

КРАСНОЯРСК, 4 октября. /ТАСС/. Красноярский гарнизонный военный суд приговорил к трем годам лишения свободы военнослужащего и его знакомого за разбойное нападение на волонтера Всемирной зимней Универсиады 2019 года. Об этом в пятницу говорится в официальном сообщении суда.

Рядовой и его знакомый напали на волонтера в марте этого года. Нападавшие использовали электрошокер, они избили волонтера. Потом нападавшие раздели волонтера догола и отпустили его.

"Красноярским гарнизонным военным судом вынесен обвинительный приговор в отношении военнослужащего и гражданина за совершение разбойного нападения на волонтера зимней Универсиады, каждому было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении. Оба нападавших признаны виновными по ч. 2 ст. 162 УК РФ ("Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору").

Универсиада в Красноярске проходила с 2 по 12 марта.