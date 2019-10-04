Пожарные спасли из горящего общежития в Кемерове почти 100 человек

КЕМЕРОВО, 4 октября. /ТАСС/. Пожарные спасли около 100 человек при возгорании в 9-этажном здании общежития в Кемерове, где из-за пожара в одной из комнат произошло сильное задымление. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе ГУ МЧС России по Кемеровской области.

"Пожар возник в комнате общежития на третьем этаже. На момент прибытия пожарных было плотное задымление, дым стал подниматься наверх. Пожарные спасли 97 человек, в том числе 37 детей, выводили их в спасательных устройствах для защиты органов дыхания. Еще 120 человек покинули квартиры самостоятельно", - рассказали в пресс-службе.

Площадь пожара составила 25 кв. метров, пожарным удалось оперативно ликвидировать возгорание и не допустить распространение огня. Причины происшествия устанавливаются.