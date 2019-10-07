В Омске зафиксировали загрязнение воздуха продуктами горения

ОМСК, 7 октября. /ТАСС/. Предельно допустимая концентрация взвешенных частиц и оксида азота в воздухе превышена в Омске. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба регионального министерства природных ресурсов и экологии.

"С 6 октября в городе сложились неприятные метеорологические условия. <...> Отсутствие ветра повлекло за собой накопление вредных примесей в приземном слое, в том числе продуктов горения растительных остатков в садовых товариществах, расположенных в черте и вблизи города", - говорится в сообщении.

По данным властей, ПДК взвешенных частиц и оксида азота превышена в 1,2 раза, также регистрируется повышенная концентрация в воздухе оксида углерода, сероводорода, этилбензола и аммиака, но она не превышает допустимую. Больше всего жалоб поступило из поселка Привокзальный в Ленинском округе Омска, куда отправили передвижную лабораторию для проведения замеров.

Синоптики отмечают, что в ночь на понедельник и в понедельник в городе наблюдается безветренная погода без осадков, температура воздуха достигает 18 градусов тепла.