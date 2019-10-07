Алтайские власти не ожидают роста цен на кузбасский уголь для нужд края

БАРНАУЛ, 7 октября. Власти Алтайского края не ожидают роста цен на уголь предприятий Кемеровской области, который закупается для теплоснабжения региона. Об этом сообщил в понедельник министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона Иван Гилев.

"В этом году <…> ситуация с углем не должна быть острой, уголь есть. Экспортные возможности наших производителей угля в Кузбассе снизились немного, <…> для края это неплохо. И, возможно, по цене - хотя бы отсутствие роста на уголь можно ожидать. Больших проблем мы не видим, ситуация по углю хорошая", - сказал Гилев.

Он отметил, что отрицательная ситуация с поставками складывалась в сезоне 2017-2018 годов, когда внутри страны, по словам Гилева, возникли проблемы с углем: в тот момент РФ вышла по экспорту угля на третье место в мире, при этом в самой стране появился дефицит топлива, в итоге за счет Кузбасса дефицит был преодолен. Гилев отметил, что в декабре 2017 года проблемы с углем были даже у частного сектора края с печным отоплением - в год эта часть потребителей использует порядка 1 млн т угля. Уголь возили машинами по краю.

На сегодня одна из проблем в теплоэнергетической отрасли края - долги муниципалитетов в объеме порядка 650 млн рублей за резервный уголь. Власти края, как пояснил Гилев, регулярно помогают территориям не увеличивать задолженности и давать возможность помогать местным предприятиям - в частности, в этом году на эти цели в краевом бюджете было заложено 640 млн рублей. "Регулярно подобные суммы закладываются. Где-то помогаем резервным углем - [это] фактически переводит с энергетиков задолженности на краевой бюджет", - пояснил Гилев.

Руководитель профильного министерства отметил, что долг в любом случае сократился - так, у предприятий малой теплоэнергетики и водоснабжения в 2014 году суммарный убыток по отрасли был почти 1 млрд рублей. В 2019 году ожидается порядка 300 млн убытков - такая цифра была в 2017 году, когда цены на уголь поднялись. Общий объем задолженности, накопившейся за прошлые годы, превышает 800 млн рублей.

Ситуация с теплоснабжением в крае

Гилев отметил, что министерство контролирует заготовку угля к отопительному периоду в крае. Нормативный 45-дневный запас с учетом резервного топлива в крае сформирован. Министр напомнил, что в этом году губернатор регион Виктор Томенко дал поручение получить паспорта готовности к зиме 100% муниципальных образований. С 1 октября в крае начались плановые проверки и на сегодня паспорта получили Мамонтовский район и закрытое административно-территориальное образование Сибирский (военный городок).

Запуск отопительных систем в крае прошел с 1 по 3 октября. Общий процент запуска систем теплоснабжения - 97%, по социальным объектам - 99,8-99,9%. Пока не подключены три детских сада, три школы и одна больница, решается вопрос по запуску в небольшой части домов жилого сектора - там вопрос состоит не в отсутствии тепла, а в подключении самих объектов на местах. В понедельник в Алтайском крае температура воздуха до плюс 23 градусов тепла.