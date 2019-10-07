Реставратор в Иркутске через суд требует запретить высотную застройку на берегу Ангары

ИРКУТСК, 7 октября. /ТАСС/. Иркутский реставратор и руководитель общественной организации "Наследие" Дмитрий Разумов подал иск в суд с требованием признать незаконным постановление правительства Иркутской области № 359, позволившее увеличить высотность жилого комплекса, который строится в историческом центре Иркутска на берегу Ангары, недалеко от места, где в XVII веке был заложен Иркутский острог. Об этом Разумов сообщил в понедельник журналистам.

"Я обратился в суд, подал заявление о том, что не согласен с 359-м постановлением [правительства Иркутской области]. Это сердце города, это место, с которого город начал развиваться и расти. Я считаю, что должен быть соблюден регламент и должна быть высотность 18-20 метров", - сказал Разумов.

Председатель общественного совета Службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области Надежда Красная уточнила журналистам, что высотность домов в будущем жилом комплексе была увеличена до 24-34 метров после того, как вышло новое постановление. Высотность в 18-20 метров для этой территории была установлена принятым ранее постановлением № 254, предусматривающим более жесткий градостроительный режим.

Как сообщил журналистам руководитель Службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области Андрей Фоменко, действие постановления № 254 и сейчас распространяется на территорию, где началось строительство. Ответ на вопрос, почему администрация Иркутска выдала инвестору разрешение на строительство домов на основании менее строгого нормативного акта, руководитель службы рассчитывает получить в ходе судебного процесса. По его словам, при наличии для одной территории нескольких регламентов власти должны руководствоваться более жестким. Он также отметил, что служба не согласовывала администрации Иркутска выдачу разрешения на строительство домов большей высотности. Комментарием иркутской мэрии ТАСС пока не располагает.

Как сообщил журналистам председатель Иркутского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Алексей Чертилов, высотная застройка на берегу Ангары в историческим центре Иркутска нарушит городскую композицию, сложившуюся веками.

"Это не просто центр города, это историческое ядро, откуда город начал развиваться. Во-первых, здесь находится памятник археологии федерального значения Иркутский острог. Во-вторых, это всегда было главным местом города, здесь культовые объекты формировали композицию: первое каменное здание - Спасская церковь, недалеко стоит Собор Богоявления, недалеко польский костел", - сказал Чертилов.

Планы изменились

Изначально на берегу Ангары в историческом центре Иркутска планировалось построить малоэтажное жилье и сделать набережную. Такая концепция развития территории в 2018 году победила в конкурсе, который провели городские власти. В 2019 году на этом месте начались работы по расчистке площадки, подрядчик приступил к сносу заброшенного здания бывшей чаеразвесочной фабрики и построенной в начале XX века ТЭЦ.

Один из авторов архитектурно-градостроительной концепции Андрей Белопольский в декабре 2018 года сообщал журналистам, что современная застройка будет состоять из малоэтажных жилых домов, объектов торговли и общепита, пешеходных зон, велодорожек.

В августе 2019 года в иркутских СМИ появилась информация, что вместо малоэтажного жилья на берегу Ангары появится элитное высотное жилье.