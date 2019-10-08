Прокуратура Кузбасса через суд обязала власти отремонтировать проблемную котельную

КЕМЕРОВО, 8 октября. /ТАСС/. Прокуратура Кузбасса через суд обязала администрацию Тисульского района отремонтировать единственную котельную в поселке городского типа Белогорск с населением около 3 тыс. человек, где в течение двух отопительных сезонов из-за поломок возникали перебои с теплоснабжением, и уже начался новый отопительный сезон. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе прокуратуры региона в ответ на запрос ТАСС.

"Решением Тисульского районного суда Кемеровской области удовлетворены требования прокурора к администрации Тисульского района о понуждении к совершению действий по ремонту котельной в поселке городского типа Белогорск. Решение суда вступило в законную силу и находится на исполнении. Срок исполнения решения суда установлен до 15 сентября 2020 года", - сообщили в прокуратуре.

В перечне требований прокуратуры к районным властям более 20 нарушений, которые требуется устранить. В частности, в ходе совместной проверки прокуратуры и Ростехнадзора установлено, что зданию котельной необходимо усиление фундамента, утепление цоколя и производственных помещений. Также прокуратура требует установки резервной конвейерной линии подачи угля.

Проблемы на отапливающей Белогорск котельной стали возникать еще в начале 2018 года, тогда в 40-градусный мороз сломался подающий уголь конвейер. После коммунальной аварии, оставившей поселок без тепла, в отставку ушла глава района. В ноябре прошлого года во время сильных морозов, конвейер вновь вышел из строя, уголь подавали в ручном режиме, подача тепла была ограничена. Жалобы на низкую температуру в домах продолжали поступать еще в течение месяца. Сейчас в Белогорске начался новый отопительный сезон, проблемная котельная запущена в работу, ночные температуры воздуха на улице опускаются пока не ниже -3 градусов по Цельсию.

Комментарием регионального департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса и местных властей относительно требований прокуратуры и решения суда ТАСС в настоящий момент не располагает.