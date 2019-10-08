В возводимый Ростехом поселок переедут 64 пострадавших от паводков иркутских семьи

ТАСС, 8 октября. Шестьдесят четыре пострадавших от паводков в Иркутской области семьи в 2019 году переедут в поселок Ростеха в городе Черемхово, который госкорпорация строит на пожертвованные порядка 1 млрд рублей. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Законодательного собрания региона.

Ростех собрал около 1 млрд рублей на строительство поселка для людей, пострадавших от наводнения в Иркутской области. Это личные средства гендиректора госкорпорации Сергея Чемезова и работников предприятий Ростеха, выразивших желание помочь жителям Иркутской области. Также помощь оказали члены землячества "Байкал", которое возглавляет Чемезов.

"В новом микрорайоне представлены квартиры разных площадей - от 48 от 92 кв. м. Площадь предоставляемого жилья зависит от состава семьи, которая туда заселится. В этом году жилье получат 64 семьи", - говорится в сообщении. Часть семей уже переехали в Черемхово, где их временно разместили в новых квартирах из маневренного жилого фонда города. Большинство уже нашли работу, дети ходят в детские сады и школы.

Строительство первых 32 домов планируют завершить в ноябре. Сейчас почти завершена укладка стен, после чего строители приступят к устройству потолочных перекрытий и кровель. Далее - внутренние работы и строительство дорог. Работы ведутся одновременно во всех домах. В следующем году будут достроены остальные дома, построена школа и детский сад.

"Список желающих переехать в Черемхово длиннее, чем перечень самих домов. Мы поставили несколько семей в резерв на случай, если по каким-то обстоятельствам кто-то передумает", - цитирует пресс-служба мэра Черемхово Вадима Семенова. Поскольку проект Ростеха по строительству коттеджного поселка полностью благотворительный, семьи, переехавшие в Черемхово, сохранят свои жилищные сертификаты и право на приобретение на них жилья в любых муниципалитетах.

Паводки в регионе начались в конце июня, погибли 25 человек, шестеро числятся пропавшими без вести. В первую волну паводка в 109 населенных пунктах было подтоплено 10,9 тыс. домов, в которых проживали 42,7 тыс. человек, во вторую волну в 58 населенных пунктах подтопило 1,9 тыс. домов, в которых проживали 5,4 тыс. человек. По уточненным данным, общее количество пострадавших от паводков в Иркутской области составило 45 тыс. человек.