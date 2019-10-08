В Омской области пятый день горит мусорный полигон

ТАСС, 8 октября. Мусорный полигон Любинского городского поселения в Омской области горит пятый день, сотрудники МЧС сообщили о продолжающемся тлении в глубинных слоях мусора. Об этом сообщается во вторник на сайте МЧС области.

"В ходе тушения <...> удалось локализовать пожар (предотвратить его распространение за пределы полигона ТБО) и осуществить ликвидацию открытого горения. Полностью ликвидировать пожар не представляется возможным из-за залегания мусора на большой глубине (до 5 метров). <...> 7 октября произошло повторное возгорание", - говорится в сообщении.

В социальной сети "Вконтакте" местные жители пишут, что полигон горит уже месяц и в поселке Любинский стоит смог. "Как сказали в пожарной службе, будет гореть, пока сам не потухнет, а тушить они не собираются, потому что это должна решать администрация! Звонили в Омск, в службу МЧС, те тоже сказали: "Обращайтесь в администрацию"", - говорится в сообщении одного из пользователей.

В МЧС пояснили, что ведомство принимает участие в тушении полигона, но к их полномочиям относится тушение пожаров в населенных пунктах. "Тушение полигонов твердых бытовых отходов, как и осуществление профилактики пожарной безопасности на данных объектах, обязаны проводить собственники", - сказали в МЧС.

Официальный аккаунт правительства Омской области оставил комментарий к сообщению о длящемся пожаре в сообществе жителей рабочего поселка Любинский в соцсети "Вконтакте": "Членами КЧС (комиссии по чрезвычайным ситуациям - прим. ТАСС) принято решение в течение ближайшего времени организовать поиск техники для буртования свалки. Составлено официальное письмо к регоператору ООО "Магнит" с просьбой до ликвидации пожара производить вывоз ТКО на полигон в г. Омск", - говорится в сообщении.

Рабочий поселок Любинский находится в Омской области, его население превышает 10 тыс. человек.