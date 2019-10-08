Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Современный скалодром стоимостью 27 млн рублей построят в Барнауле до конца 2019 года

По данным Минспорта Алтайского края, объект станет третьим по счету быстровозводимым скалодромом такого формата в России

БАРНАУЛ, 8 октября. /ТАСС/. Скалодром по современным технологиям стоимостью 27 млн рублей до конца 2019 год построят в Барнауле Алтайского края. Средства на эти цели выделил "Фонд поддержки олимпийцев России", сообщили ТАСС в пресс-службе Минспорта региона во вторник.

По данным Минспорта края, скалодром в Барнауле станет третьим по счету быстровозводимым скалодромом такого формата в России - такие есть только в Миассе и Севастополе. В Алтайском крае скалолазанием занимаются около 400 детей, в состав сборной РФ по скалолазанию входит 16-летняя алтайская скалолазка Мария Пляскина.

"На барнаульском стадионе "Лабиринт" рабочие приступили к монтажу фундамента будущего спортивного объекта - достроить планируется до конца 2019 года. Стоимость скалодрома составит около 27 млн рублей. Все расходы взял на себя "Фонд поддержки олимпийцев России". Будущим спортобъектом уже заинтересовались тренеры и спортсмены Бийска и Рубцовска - они планируют приезжать в Барнаул на тренировочные сборы. Заниматься можно будет с апреля по октябрь", - сообщили в ведомстве.

Пока речь идет только о тренировках детей, но планируется, что скалодромом будут пользоваться позднее и взрослые. Территорию стадиона "Лабиринт" выбрали потому, что она находиться в центре густонаселенного района, там работает отделение скалолазания городской спортивной школы № 7 - ранее своего места для занятий у спотшколы не было, дети занимались в основном на частных тренажерах. По словам руководителя региональной спортивной общественной организации "Федерация скалолазания Алтайская края" Марии Киреевой, такая дисциплина как "лазание на скорость" была недоступна алтайским спортсменам, поскольку в крае не было места тренировок. Все крупные соревнования в России и в мире проводятся на высоких скалодромах - ближайший такой объект есть только в Новосибирске, и спортивное сооружение в Барнауле решит эту проблему.

Работы по возведению скалодрама должны быть завершены до конца года - город получит современный открытый скалодром высотой 15 м и площадью 200 кв. м. Объект будет содержать большие, широкие нависания, арку, модуль для тренировки спортсменов и сборной по скалолазанию, автоматическую страховочную систему.

Развитие скалолазания в регионе

Как пояснили в Минспорта края, решение о строительстве скалодрома было принято в августе 219 года во время рабочей поездки на курорт Белокуриха помощника президента РФ Игоря Левитина посетил Белокуриху. Он оценил объекты на строящемся новом курорте "Белокуриха-2", встретился с губернатором Виктором Томенко и министром спорта региона Алексеем Перфильевым. В ходе переговоров возникла идея построить в крае при финансовой помощи "Фонда поддержки олимпийцев России" несколько скалодромов. По словам Перфильева, это даст стимул к развитию скалолазания в регионе и в перспективе поможет приглашать на тренировочные сборы команды России.

"Запланировано, что рядом со стадионом "Лабиринт" будет построен еще один скалодром - первый, который строится, находится на открытой площадке, а второй будет в помещении будущего физкультурно-оздоровительного комплекса, который построят по федеральной программе "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография". Также прорабатывается вопрос строительства скалодрома на площадке "Белокурихи-2" рядом либо на территории лыжно-биатлонного комплекса на высоте 800 м над уровнем моря. Подробности по этим объектам будут известны после утверждения проектно-сметной документации", - пояснили в ведомстве.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.

Теги
РоссияАлтайский край
Реклама на ТАСС
Новосибирские научные институты получат около 1 млрд руб на обновление приборной базы
Это четверть всех средств, которые государство выделяет российским научным организациям согласно нацпроекту "Наука"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС