Современный скалодром стоимостью 27 млн рублей построят в Барнауле до конца 2019 года

БАРНАУЛ, 8 октября. /ТАСС/. Скалодром по современным технологиям стоимостью 27 млн рублей до конца 2019 год построят в Барнауле Алтайского края. Средства на эти цели выделил "Фонд поддержки олимпийцев России", сообщили ТАСС в пресс-службе Минспорта региона во вторник.

По данным Минспорта края, скалодром в Барнауле станет третьим по счету быстровозводимым скалодромом такого формата в России - такие есть только в Миассе и Севастополе. В Алтайском крае скалолазанием занимаются около 400 детей, в состав сборной РФ по скалолазанию входит 16-летняя алтайская скалолазка Мария Пляскина.

"На барнаульском стадионе "Лабиринт" рабочие приступили к монтажу фундамента будущего спортивного объекта - достроить планируется до конца 2019 года. Стоимость скалодрома составит около 27 млн рублей. Все расходы взял на себя "Фонд поддержки олимпийцев России". Будущим спортобъектом уже заинтересовались тренеры и спортсмены Бийска и Рубцовска - они планируют приезжать в Барнаул на тренировочные сборы. Заниматься можно будет с апреля по октябрь", - сообщили в ведомстве.

Пока речь идет только о тренировках детей, но планируется, что скалодромом будут пользоваться позднее и взрослые. Территорию стадиона "Лабиринт" выбрали потому, что она находиться в центре густонаселенного района, там работает отделение скалолазания городской спортивной школы № 7 - ранее своего места для занятий у спотшколы не было, дети занимались в основном на частных тренажерах. По словам руководителя региональной спортивной общественной организации "Федерация скалолазания Алтайская края" Марии Киреевой, такая дисциплина как "лазание на скорость" была недоступна алтайским спортсменам, поскольку в крае не было места тренировок. Все крупные соревнования в России и в мире проводятся на высоких скалодромах - ближайший такой объект есть только в Новосибирске, и спортивное сооружение в Барнауле решит эту проблему.

Работы по возведению скалодрама должны быть завершены до конца года - город получит современный открытый скалодром высотой 15 м и площадью 200 кв. м. Объект будет содержать большие, широкие нависания, арку, модуль для тренировки спортсменов и сборной по скалолазанию, автоматическую страховочную систему.

Развитие скалолазания в регионе

Как пояснили в Минспорта края, решение о строительстве скалодрома было принято в августе 219 года во время рабочей поездки на курорт Белокуриха помощника президента РФ Игоря Левитина посетил Белокуриху. Он оценил объекты на строящемся новом курорте "Белокуриха-2", встретился с губернатором Виктором Томенко и министром спорта региона Алексеем Перфильевым. В ходе переговоров возникла идея построить в крае при финансовой помощи "Фонда поддержки олимпийцев России" несколько скалодромов. По словам Перфильева, это даст стимул к развитию скалолазания в регионе и в перспективе поможет приглашать на тренировочные сборы команды России.

"Запланировано, что рядом со стадионом "Лабиринт" будет построен еще один скалодром - первый, который строится, находится на открытой площадке, а второй будет в помещении будущего физкультурно-оздоровительного комплекса, который построят по федеральной программе "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография". Также прорабатывается вопрос строительства скалодрома на площадке "Белокурихи-2" рядом либо на территории лыжно-биатлонного комплекса на высоте 800 м над уровнем моря. Подробности по этим объектам будут известны после утверждения проектно-сметной документации", - пояснили в ведомстве.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.