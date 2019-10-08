КРАСНОЯРСК, 8 октября. /ТАСС/. Проект бюджета Красноярского края на 2020 год разработан с дефицитом в 6 млрд рублей, что составляет 2,4% от расходов. Он носит технический характер, регион покроет его за счет остатков средств текущего года, сообщил журналистам во вторник глава регионального правительства Юрий Лапшин.

Проект бюджета был утвержден на заседании правительства региона во вторник, до 15 октября он будет внесен в Заксобрание края. Проект на 2020 год разработан с доходами в 242,5 млрд рублей, расходами в 248,5 млрд рублей, но они могут быть скорректированы за счет перераспределения средств федерального бюджета. "Дефицит сформирован в размере 6 млрд рублей, но он технический. Источники финансирования понятны", - сказал Лапшин.

Он уточнил ТАСС, что средства на погашение дефицита бюджета будут изысканы за счет остатков средств на счетах по итогам 2019 года. "Год мы закончим с остатками на счете, и остатки в соответствии с бюджетным кодексом являются источником погашением дефицита, поэтому есть основания говорить, что дефицит носит технический характер", - сказал он.

В октябре произошла корректировка краевого бюджета текущего года. По ее итогам доходы бюджета составили 259,3 млрд рублей, расходы - 254,4 млрд рублей, профицит - 4,9 млрд рублей. По словам Лапшина, одним из приоритетов бюджетной политики на 2020-2021 годы станет сокращение уровня государственного долга с 40-45% от собственных доходов до 30%. По данным регионального Минфина, на 1 октября 2019 года размер госдолга составляет 87,1 млрд рублей.

Еще одним из приоритетов бюджетной политики станет реализация национальных проектов, сообщил на заседании правительства краевой вице-премьер - министр финансов региона Владимир Бахарь. В 2020 году на реализацию нацпроектов будет выделено 21,2 млрд рублей, из них 11,1 млрд рублей - средства федерального бюджета. "В этом году финансирование составило около 20 млрд рублей", - уточнил ТАСС Лапшин.

Бюджет на 2019 год изначально был принят с доходами в 223,7 млрд рублей, расходами в 237,1 млрд рублей, дефицитом в 13,4 млрд рублей.