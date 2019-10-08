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Один человек погиб во время пожара в жилом доме в Красноярске

В результате инцидента также пострадала женщина

КРАСНОЯРСК, 8 октября. /ТАСС/. Пожар произошел в пятиэтажном доме в Красноярске, погиб мужчина и пострадала одна женщина. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Красноярскому краю.

"До прибытия пожарных эвакуировались 15 человек, из них восемь детей. Ранг пожара №1 (самый низкий), пожар ликвидирован в 17:54 (13:54 мск). Пострадала женщина, передана сотрудникам скорой медицинской помощи. Погиб мужчина, отравление продуктами горения", - сообщили в пресс-службе.

По данным МЧС, горела квартира в пятиэтажном доме на улице Петрушина. Площадь пожара составила 20 кв. метров.

Теги
РоссияКрасноярский край
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