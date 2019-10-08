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В Туве планируют увеличить число домашних оленей до 2,3 тыс. к 2023 году

Сейчас поголовье составляет около 1,4 тыс. животных

ТАСС, 8 октября. Численность домашних северных оленей в Туве к 2023 году планируется увеличить как минимум до 2,3 тыс. Для этого в республике стартовал проект по развитию домашнего оленеводства, сообщили во вторник ТАСС в правительстве региона.

"Сейчас поголовье домашних оленей около 1,4 тыс. животных. В планах - увеличение до 2 тыс. голов и рост как минимум до 2,3 тыс. голов до 2023 года", - сообщили в правительстве региона, отметив, что в этом году из Якутии в Туву привезут 75 оленей.

В рамках развития домашнего оленеводства в регионе запущен губернаторский проект по созданию семейных оленеводческих хозяйств, основное занятие которых заключается в разведении северных оленей. Фермы планируется создавать в Тоджинском районе, для коренных жителей которого оленеводство является одним из основных занятий.

По данным пресс-службы правительства Тувы, первыми участниками проекта стали жители села Чазылары Радик Кол и Байлак Менгирге. Их выбирали на общем сходе односельчан. По условиям проекта его участники получат по 11 животных, в течение двух лет они должны как минимум удвоить поголовье, чтобы передать следующему участнику 11 оленей.

"Хочется верить, что олений проект повторит успех "Кыштага" (аналогичный проект по развитию овцеводства - прим. ТАСС), и возрождение оленеводческой Тоджи пойдет быстрее. От него будет зависеть, сохранится ли у нас эта отрасль, кстати, в самой южной точке всего российского оленеводства. Ведь она, по сути, является матрицей жизни и уникальной культуры целого народа - тувинцев-тоджинцев. Сохраняя оленеводство, мы сохраняем их", - привели в пресс-службе слова главы Тувы Шолбана Кара-оола.

Оленеводство с давних пор было развито в таежном Тоджинском районе среди тувинцев-тоджинцев, имеющих статус малочисленного народа. В советские годы численность оленей здесь достигла 15 тыс.

Теги
Кара-оол, Шолбан ВалерьевичРоссияТыва
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