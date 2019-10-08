Два человека погибли в ДТП на Чуйском тракте в Алтайском крае

БАРНАУЛ, 8 октября. /ТАСС/. ДТП с участием грузового и легкового автомобиля произошло на федеральной трассе Р-256 "Чуйский тракт" во вторник, погибли два человека, сообщается в пресс-релизе управления ГИБДД по Алтайскому краю.

"В результате ДТП водитель легкового автомобиля, а также пассажир погибли на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, на 158-м километре автодороги Р-256 в Тальменском районе водитель, управляя автомобилем Chevrolet Niva, не уступил дорогу автомобилю, имеющему преимущество в движении, и столкнулся с грузовым автомобилем Mercedes-Benz. По факту ДТП проводится проверка.