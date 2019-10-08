Власти Кузбасса отказались от проведения форума, чтобы оснастить детский онкоцентр

КЕМЕРОВО, 8 октября. /ТАСС/. Власти Кузбасса отказались от проведения форума социальных инноваций осенью текущего года, чтобы направить выделенные на его организацию бюджетные средства на оснащение детского онкологического центра на базе больницы в Новокузнецке, сообщил во вторник губернатор региона Сергей Цивилев на встрече с социальными работниками.

"Мы из этой [детской] больницы [в Новокузнецке] будем делать ведущий центр в Кузбассе по детской онкологии, но нужны деньги, чтобы ее дооснащать и оборудовать. Давайте в этом году деньги потратим на эту больницу, мы сможем спасти больше жизней. А форум подготовим и в следующем году или через год проведем, сейчас нам нужно каждую копейку очень эффективно использовать", - сказал Цивилев.

Власти Кузбасса в июне текущего года по итогам работы на III Форуме социальных инноваций в Москве планировали осенью провести подобный региональный форум в Кемерове, чтобы работники социальной сферы могли обменяться лучшими инновационными практиками. По мнению губернатора, организация мероприятия потребовала бы значительного бюджетного финансирования.

Детская городская больница № 4 в Новокузнецке специализируется на медицинской помощи больным раком детям, в ее отделении онкологии и гематологии проходят лечение пациенты со всей области. В сентябре власти региона приняли решение создать на базе больницы центр детской онкологической помощи, который бы специализировался на ранней диагностике заболеваний. Врачи национального онкоцентра имени Дмитрия Рогачева уже выразили готовность поделиться с кузбасскими специалистами своим опытом.