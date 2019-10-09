В Томске возбудили дело против чиновников, из-за халатности которых мог пострадать лес

ТАСС, 9 октября. Уголовное дело о халатности чиновников администрации Томска возбудили из-за сброса канализационных стоков в лесном массиве, причинивших ущерб в 7,8 млн рублей и загрязнивших более 4 тыс. кв. м, сообщается в среду на сайте прокуратуры области.

"Возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц городской администрации <...> проверка показала, что <...> из-за отсутствия исправной системы водоотведения уже на протяжении длительного времени происходит несанкционированный сброс канализационных стоков в лесной массив. <...> Площадь загрязненного земельного участка превысила 4 тыс. кв. м. Размер ущерба, нанесенного окружающей среде, превысил 7,8 млн рублей", - говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба"). Максимальное наказание - арест на три месяца.