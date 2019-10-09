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Власти Красноярского края переселят более 30 семей из мест промышленных строек ХХ века

На Таймыре планируется переселить 13 семей, в Назаровском районе - три, в Бирилюсском районе - 18 семей

КРАСНОЯРСК, 9 октября. /ТАСС/. Власти Красноярского края в 2020-2022 годах переселят более 30 семей из аварийного жилья, построенного в период промышленного освоения региона, сообщили в среду ТАСС в Минстрое региона.

В конце сентября был опубликован проект федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. В документе указано, что федеральное финансирование в том числе предусмотрено на переселение граждан из не предназначенных для проживания строений, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока.

"На Таймыре у нас планируется переселить 13 семей, в Назаровском районе - 3, в Бирилюсском районе - 18 семей", - сказали в министерстве, отметив, что объем затрат на это будет озвучен позже.

На территории Таймыра эксплуатируется более 2 тыс. жилых домов, построенных в период активного освоения Арктики с 1930-е по 1990-е годы, 164 дома признаны аварийными. В Бирилюсском районе будут переселяться граждане из аварийных домов поселка Рассвет, некогда одного из центров лесной промышленности на западе Красноярского края.

Теги
РоссияКрасноярский край
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