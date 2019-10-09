В Новосибирском зоопарке появилась единственная в России пара ржавых кошек

ТАСС, 9 октября. Единственная в России пара ржавых кошек, они же рубигиноза, появились в Новосибирском зоопарке в рамках международных программ обмена по сохранению редких видов, сообщается в среду на сайте Новосибирского зоопарка имени Ростислава Шило.

"Наш зоопарк сейчас единственный в России, где представлены ржавые кошки. Мы тщательно готовились к их получению. Они довольно сложны в содержании, пугливы, но зоопарк постарался создать для них все условия. <...> С прибытием ржавых кошек у нас теперь 31 вид и подвид диких кошек", - приводит сайт слова директора Новосибирского зоопарка Андрея Шило.

Две ржаво-рыжие кошки (так же вид называется рубигиноза, ржавая кошка) прибыли из Великобритании. Это самая маленькая дикая кошка Азии, которая обитает в Индии и Шри-Ланке. Вес взрослого животного не превышает 1,5-1,6 кг. До этого момента в зоопарках России таких кошек не было.

Вместе со ржавыми кошками коллекция Новосибирского зоопарка пополнилась самкой фоссы. Это самый крупный хищник Мадагаскара, живущий только там. Она похожа на маленькую пуму с круглыми ушами, но не относится к семейству кошачьих, а является представителем семейства мадагаскарских виверр.

Все эти животные относятся к уязвимым видам. Такой статус присваивается животным, рискующим стать исчезающим видом.

Новосибирский зоопарк занимает площадь 65 га леса. В нем в естественных условиях содержится около 11 тыс. особей более 770 видов животных. Более 350 из них занесены в Международную Красную книгу. Коллектив зоопарка участвует в 77 международных программах по сохранению редких и исчезающих видов животных.