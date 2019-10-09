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Суд в Омске вынес приговор двоим мужчинам за мошенничество с маткапиталом на 11 млн рублей

Подсудимые вводили в заблуждение держательниц материнского капитала, которые попали в трудную жизненную ситуацию

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Двое мужчин, которые незаконно использовали материнский капитал в размере более 11 млн рублей, приговорены к 6 и 4 годам лишения свободы. Об этом ТАСС в среду сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Приговором Кировского районного суда города Омска одному из осужденных назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет, другому - 4 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", - сказала Волк. По ее словам, один из подсудимых обвинялся в 17 эпизодах правонарушения, другой - в 14 эпизодах.

Ранее было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершенным с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ) в отношении двух жителей Омска. Владелец фирмы, предоставляющей потребительские кредиты, вместе с сообщником находили держательниц материнского капитала, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Они вводили женщин в заблуждение и получали доверенности на представление их интересов в различных организациях.

"Затем соучастники оформляли на них целевые займы в размере маткапитала - от 399 тыс. до 453 тыс. рублей. В дальнейшем на их имя приобретались земельные участки разных размеров в различных населенных пунктах Омской области. На основании представленных фиктивных документов на счет организации поступило свыше 11 млн рублей. А держательницы сертификатов остались только со своими неликвидными участками", - рассказала Волк.

Теги
РоссияОмская область
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