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В Хакасии при обрушении в шахте пострадал один человек

В забое находились 44 человека, все поднялись самостоятельно

ТАСС, 10 октября. Частичное обрушение горной породы произошло в шахте "Северная" в Ширинском районе Хакасии, где ведется золотодобыча. Пострадал один человек, сообщили в четверг ТАСС в Единой дежурно-диспетчерской службе района.

"При разработке породы произошло частичное обрушение породы на глубине 170 метров. Шахта "Северная" ПАО "Коммунаровский рудник". Пострадавший один, в забое находились 44 человека, все поднялись самостоятельно. Один человек доставлен в больницу", - сказал представитель службы.

По словам собеседника агентства, пострадал 36-летний мужчина. "У него тупая травма живота и подозрение на перелом таза", - сказал он.

В новость были внесены изменения (9:06 мск) - добавлены подробности.

Теги
РоссияХакасия
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