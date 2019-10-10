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На юге Красноярского края ввели режим ЧС для ликвидации последствий подтопления

В Минусинске непригодными для проживания признаны 42 жилых дома, где проживают 158 человек

КРАСНОЯРСК, 10 октября. /ТАСС/. Режим ЧС введен в городе Минусинск Красноярского края для ликвидации последствий подтопления части территории населенного пункта, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе мэрии.

Ряд микрорайонов Минусинска традиционно оказывается подтопленным из-за дождей и подъема уровня воды в Цыганском болоте. Ситуация повторилась после осадков в августе-сентябре. Было подтоплено большое количество придомовых территорий.

"Решением комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Минусинске введен режим чрезвычайной ситуации. Это сделано для ускорения работы по ликвидации последствий и строительства канализационного коллектора для отведения дренажных вод", - сообщили в мэрии.

По данным администрации, из-за подтоплений непригодными для проживания признаны 42 жилых дома, где проживают 158 человек, из них 29 несовершеннолетних и 10 инвалидов. Приближение периода низких температур угрожает разрушением фундаментов и обрушением несущих стен жилых домов, находящихся в зоне подтопления. В мэрии уточнили ТАСС, что часть людей остаются в своих домах, некоторые переехали к знакомым, две семьи переселились во временное жилье.

По поручению губернатора региона Александра Усса выделено 8 млн рублей на разработку проекта, который позволит снять проблему постоянных подтоплений.

Минусинск - город на юге Красноярского края, в нем проживает 68 тыс. человек, в зоне постоянных подтоплений живет порядка 2 тыс. человек.

Теги
РоссияУсс, Александр ВикторовичКрасноярский край
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