КРАСНОЯРСК, 10 октября. /ТАСС/. Горсовет Красноярска отказался отправлять в отставку вице-спикера Андрея Козикова ("Единая Россия"). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе горсовета.

Группа депутатов вынесла предложение об отставке Козикова на внеочередную сессию, которая состоялась в четверг. По мнению инициаторов этого вопроса, Козиков не справляется со своими обязанности в работе с депутатским корпусом, недостаточно активно посещает заседание комиссий горсовета.

"За отставку проголосовало 11 депутатов, против 18, четверо воздержались. Решение не принято", - сообщили в пресс-службе.

Обсуждение этого вопроса прошло в закрытом для СМИ режиме. "Этот вопрос касается только депутатов Горсовета, и пресса сегодня не должна присутствовать", - заявила перед началом обсуждения депутат горсовета Людмила Попова.

Горсовет Красноярска был избран в сентябре прошлого года. В его составе 36 депутатов, из них "Единую Россию" представляют 18 депутатов, ЛДПР - 11 человек, КПРФ - 4 мандата, "Справедливая Россия" - 2 места и еще один человек представляет партию "зеленых". 42-летний предприниматель Козиков был избран зампредом Горсовета в октябре прошлого года.