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Лесные пожары в России

В Томской области спустя пять дней потушили лесной пожар на площади 104 га

В "Авиалесоохраны" отмечают, что обычно огонь в это время года не распространяется из-за дождей и первого снега

ТОМСК, 10 октября. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали лесной пожар на площади 104 га, который пять дней бушевал в Верхнекетском районе Томской области, сообщили в четверг ТАСС в единой дежурно-диспетчерской службе района.

В Вернекетском районе на юге Томской области 6 октября разгорелся пожар на площади около 100 га. Для тушения были задействованы 22 специалиста "Авиалесоохраны" и лесники.

"Ликвидирован полностью", - сказал собеседник агентства. Площадь пожара составила 104 га.

Как ранее отмечал замначальника "Авиалесоохраны" Томской области Александр Самарцев, для региона в октябре лесные пожары - необычное явление, вызванное аномально теплой погодой без осадков. Обычно огонь в это время не распространяется из-за дождей и первого снега. Предварительная причина возгорания - человеческий фактор.

Из-за неестественно теплой и сухой погоды лесные пожары наблюдаются и в других регионах. Например, леса горят в Новосибирской области, площадь возгорания уже превысила 6 тыс. га.

Теги
РоссияЛесные пожары в РоссииТомская область
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