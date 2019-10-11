Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Новосибирске ликвидировали открытое горение крыши склада

В тушении пожара участвовали 38 человек, было задействовано 12 единиц техники

НОВОСИБИРСК, 11 октября. /ТАСС/. Открытое горение крыши склада пластиковых окон в Железнодорожном районе Новосибирска ликвидировано, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

В пятницу утром ГУ МЧС по Новосибирской области сообщили журналистам, что на улице Понтонной горит крыша одноэтажного склада. Площадь пожара составила 800 кв. м.

"В 07:27 (03:27 мск) пожарные объявили о локализации, в 08:17 (04:17 мск) было ликвидировано открытое горение. В настоящее время на месте проводится проливка и разбор сгоревших конструкций кровли. Причина пожара устанавливается", - сообщили в пресс-службе.

В тушении пожара участвовали 38 человек, задействовали 12 единиц техники, включая автоцистерны и пожарный катер. На месте создан штаб пожаротушения. Для локализации возгорания использовали лафетные и повышенной мощности стволы, которые могут подавать в очаг до 21 литра воды в секунду. Из-за большой площади пожару был присвоен повышенный номер сложности.

Теги
РоссияНовосибирская область
Реклама на ТАСС
В Хакасии эвакуировали работников шахты "Абазинская" из-за пожара
Возгорание произошло на глубине 200 м
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС