В Новосибирске ликвидировали открытое горение крыши склада

НОВОСИБИРСК, 11 октября. /ТАСС/. Открытое горение крыши склада пластиковых окон в Железнодорожном районе Новосибирска ликвидировано, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

В пятницу утром ГУ МЧС по Новосибирской области сообщили журналистам, что на улице Понтонной горит крыша одноэтажного склада. Площадь пожара составила 800 кв. м.

"В 07:27 (03:27 мск) пожарные объявили о локализации, в 08:17 (04:17 мск) было ликвидировано открытое горение. В настоящее время на месте проводится проливка и разбор сгоревших конструкций кровли. Причина пожара устанавливается", - сообщили в пресс-службе.

В тушении пожара участвовали 38 человек, задействовали 12 единиц техники, включая автоцистерны и пожарный катер. На месте создан штаб пожаротушения. Для локализации возгорания использовали лафетные и повышенной мощности стволы, которые могут подавать в очаг до 21 литра воды в секунду. Из-за большой площади пожару был присвоен повышенный номер сложности.