В Хакасии эвакуировали работников шахты "Абазинская" из-за пожара

ТАСС, 11 октября. Пожар, возникший на шахте "Абазинская" на глубине 200 м, привел к эвакуации 59 шахтеров. По предварительным данным, причиной стало короткое замыкание силового кабеля, сообщается в пятницу на сайте ГУ МЧС республики.

"В 07:15 (03:15 мск) в оперативно-дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях МЧС России по Республике Хакасия поступило сообщение о загорании в шахте "Абазинская" на глубине 200 м. По предварительной информации, в результате короткого замыкания загорелся силовой кабель. Произведена эвакуация 59 человек, пострадавших в результате происшествия нет", - говорится в сообщении.

Пожар ликвидировали 14 человек, он потушен. "Проводится контроль места возгорания и процедуры дымоудаления", - уточняется в сообщении.