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"Тува авиа" планирует приобрести два самолета на межрегиональные линии

Для покупки рассматриваются самолеты нескольких производителей

ТАСС, 11 октября. Авиакомпания "Тува авиа", принадлежащая Республике Тыва, планирует приобрести в лизинг два самолета на межрегиональные линии для обновления парка воздушных судов. Как сообщил в пятницу ТАСС министр дорожно-транспортного комплекса Тувы Олег Бады, решение будет принято через два-три года.

С 1983 по 2018 года предприятие не обновляло свой парк воздушных судов. Только в прошлом году компания приобрела в лизинг вертолет Ми-8АМТ, еще два Ми-8МТВ-1 были получены в этом году.

"Есть планы взять по лизингу самолеты на межрегиональное сообщение, например, [на линии от Кызыла] до Новосибирска-Красноярска. Сейчас изучаем L-410 (Турболет, двухмоторный самолет для местных воздушных линий - прим. ТАСС) или даже большей вместимости, типа ATR (франко-итальянский авиастроитель - прим. ТАСС) или Embraer (бразильская авиастроительная компания - прим. ТАСС). Решение будет принято в ближайшие два-три года", - сказал министр, уточнив, что речь идет о паре самолетов.

Бады подчеркнул, что планируется поступательное развитие авиакомпании. "У нас 11 единиц техники, кроме вертолетов у нас есть три самолета Ан-2 и один Pilatus PC-12. Уже четыре самолета у нас есть, эти самолеты будем использовать внутри республики и даже на межрегиональных линиях - Pilatus. Мы идем пошагово, поэтапно", - сказал он.

Республиканское казенное предприятие "Тува авиа", созданное на базе существующей с советских времен авиакомпании, получило сертификат эксплуатанта в 2013 году. Сообщалось, что при поддержке властей компания запустит программу по восстановлению Ан-2. Отремонтированные самолеты будут использоваться для регулярных полетов из Кызыла в труднодоступные поселения республики.

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