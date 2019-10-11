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"Победа" планирует прекратить полеты из Томска в зимнее время

По данным властей региона, причиной является падение количества пассажиров в этот период

ТОМСК, 11 октября. /ТАСС/. Авиакомпания "Победа", которая начала перевозить пассажиров из Томска в Москву в октябре 2018 года, намерена в конце месяца прекратить полеты из Томска в зимнее время из-за низкого спроса на билеты. Власти Томской области ведут переговоры с авиакомпанией, сообщил журналистам в пятницу вице-губернатор региона Игорь Шатурный.

"Пока ведутся переговоры. Экономика не совсем достаточная в зимний период, - количество пассажиров кратно падает. Но летом они обещали, что однозначно будут [работать в Томске]", - сказал Шатурный, уточнив, что рейсы компания планирует прекратить в конце октября.

"Победа" начала выполнять рейсы Москва - Томск - Москва с 24 октября 2018 года. В настоящее время в Москву из Томска можно улететь пятью ежедневными рейсами от "Уральских авиалиний", S7, "Аэрофлота" и "Победы."

Лоукостер "Победа" входит в группу "Аэрофлот", первый российский лоукостер, образованный в сентябре 2014 года. Парк авиакомпании состоит из 30 Boeing 737 NG. За 2018 год компания перевезла 7,1 млн пассажиров, в 2019 году планирует перевезти не менее 10 млн человек. Лоукостер выполняет полеты как внутри России, так и за рубежом. В числе российских направлений не только крупные города, но и, например, Саранск, Сургут, Кемерово, Набережные Челны, Улан-Удэ и другие. Среди зарубежных - рейсы в Испанию, Италию, Грецию, Германию, Израиль и другие.

Теги
РоссияТомская область
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