Новосибирская область потратит на ремонт дорог по нацпроекту 4,5 млрд рублей в 2020 году

НОВОСИБИРСК, 11 октября. /ТАСС/. Власти Новосибирской области в 2020 году направят 4,5 млрд рублей на ремонт дорог, обустройство тротуаров и снижение количества мест концентрации ДТП. Об этом сообщил в пятницу заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства области Сергей Ставицкий на общественном обсуждении регионального проекта "Дорожная сеть", входящего в нацпроект "Безопасные и качественные автодороги".

"Общий бюджет, планируемый на финансирование мероприятий регионального проекта на 2020 год, составляет 4,5 млрд рублей, из которых 1,1 млрд рублей за счет федерального бюджета, 2,8 млрд - из областного бюджета, 541 млн - за счет местных бюджетов городских округов Новосибирской области", - сказал Ставицкий.

Будут отремонтированы дороги и тротуары, укреплены обочины. Всего в 2020 году запланированы работы на 80 объектах, из них 27 - в Новосибирске. Планируется привести в нормативное состояние 120 км региональных автомобильных дорог.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. В частности, в рамках реализации проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, должна быть ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое - до 85% - увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки. Финансирование нацпроекта со стороны регионов за шесть лет составит 4 трлн 139,1 млрд рублей, при этом федеральный бюджет направит 440,9 млрд рублей.