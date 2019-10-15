Новосибирские власти: развитию Академгородка мешает статус объекта культурного наследия

НОВОСИБИРСК, 15 октября. /ТАСС/. Министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт заявил, что для реализации проектов научной и социальной инфраструктуры на территории новосибирского Академгородка необходимо исключить его из единого государственного реестра объектов культурного наследия народов РФ. Об этом он сообщил во вторник на пресс-конференции.

Академгородок был включен в реестр в декабре 2014 года. Охраняемая зона включает в себя более 1 тыс. гектаров земли и около 200 домов, в которых проживают почти 23 тыс. человек. Любые строительные и хозяйственные работы на территории находятся под контролем государства.

"Я считаю, что впоследствии с этой зоны необходимо снимать статус культурного наследия, чтобы эта зона [Академгородок] не превратилась в музей", - сказал Шмидт.

По его словам, власти обсуждали концепцию пространственного развития новосибирского научного центра с жителями. Шмидт считает, что те, кто выступает за сохранение статуса объекта культурного наследия - против застройки территории, не учитывают, что это мешает развитию научного центра. При этом, заявил Шмидт, опасения, что Академгородок может превратиться в спальный район, беспочвенны.

Концепция пространственного развития "Академгородок 2.0" была разработана осенью 2019 года. Она включает в себя градостроительные планы развития территорий новосибирского научного центра до 2035 года с учетом 45 инфраструктурных и научных проектов.