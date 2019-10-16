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Две станции омского метрополитена будут законсервированы в 2019 году

В 2020 году консервацию метро планируется продолжить

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 октября. /ТАСС/. Консервация двух станций омского метрополитена, достройка которого была признана нецелесообразной, завершится до конца года, сообщил ТАСС в кулуарах выставки "Дорога" министр строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области Антон Заев.

"В этом году есть два контракта. Две станции мы в этом году до декабря будем консервировать. Одну станцию мы закончили, вторую до декабря [сделаем]", - сказал Заев.

По его словам, в следующем году консервация будет продолжена. Объемы работ будут зависеть от суммы, которая будет выделена из федерального бюджета. "Поэтому поэтапно будем в течение 2-3 лет продолжать консервацию", - сказал Заев. Губернатор Омской области Александр Бурков ранее сообщал, что на консервацию всех объектов Омского метрополитена необходимо более 2 млрд рублей.

Омский метрополитен строился с перерывами на различные сроки в период с 1992 по 2016 год. Весной 2019 года продолжение строительства, в которое было инвестировано более 20 млрд рублей, признали нецелесообразным. Конкурс на консервацию юго-восточной ветки метрополитена, строительство которой было остановлено в 2003 году, еще не завершен.

Решение о строительстве Омского метрополитена было принято в конце 1980-х годов. В 1992 году строить его начали с юго-восточного конца города. После проходки тоннелей длиной 820 метров между станциями "Туполевская" и "Рабочая" в 2003 году объект заморозили, решив начинать с другого конца - между густонаселенными районами левобережья и центром Омска. К настоящему времени построен только двухуровневый метромост через Иртыш, станция "Библиотека Пушкина" и около 7,5 км путей. Станции "Кристалл" и "Заречная" не достроены. Готовность первой линии метрополитена оценивается в 35,9%.

О форуме

Международная специализированная выставка "Дорога-2019" проходит в Екатеринбурге с 16 по 18 октября, это крупнейшее мероприятие дорожной отрасли в году. В первый день состоится пленарное заседание - всероссийский семинар-совещание "Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги": горизонт задач на 2020". Среди других ключевых тем - обеспечение безопасности дорожного движение, внедрение интеллектуальных транспортных систем, применение новейших технологий и материалов. Всего в выставке принимают участие более 6 тыс. участников и представители более 200 компаний, задействованных в транспортной сфере и занимающихся дорожной инфраструктурой.

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РоссияОмская область
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