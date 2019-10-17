Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Новосибирский театр к 75-летию Победы поставит спектакль с историями горожан о войне

Драматург Андрей Иванов и режиссер театра Анастасия Патлай проводят встречи с местными жителями, чтобы собрать основу для сценария постановки

НОВОСИБИРСК, 17 октября. /ТАСС/. Новосибирский академический молодежный театр "Глобус" представит к 75-летию Победы премьеру документального спектакля о войне, в котором будут использованы реальные истории жителей Новосибирска о военных годах, эвакуации, жизни тыла. Постановка запланирована на весну 2020 года, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе театра "Глобус".

"Сейчас драматург и режиссер вдохновляются временами военного Новосибирска. Неизвестно пока что, какова будет основа спектакля, - он находится в разработке. Решается вопрос, как будут встроены истории людей в это повествование: будут ли они полностью отражены или же на их основе будет создан сюжет", - рассказали в театре.

Для того, чтобы услышать семейные истории, связанными с Новосибирском военного времени, театр организует встречи с жителями города. Их проводит драматург Андрей Иванов - автор пьес и сценариев, неоднократно отмеченных на международных конкурсах и фестивалях, а также режиссер Анастасия Патлай, специализирующаяся на документальном театре. Помимо того, театр предлагает жителям города отправлять истории и на электронную почту.

На встрече, которая прошла в "Глобусе" на выходных, собрались больше 15 человек - в основном, пожилые люди, которые во времена войны были детьми. Они рассказывали о смерти близких, о голоде, работе матерей на заводах для того, чтобы прокормить детей, о том, как они делили жилплощадь с людьми, эвакуированными в Новосибирск из других городов. Не уточняется, как долго будет продолжаться сбор воспоминаний, но премьера спектакля пройдет в мае 2020 года.

В июле 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении в России Года памяти и славы в целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Организацию мероприятий в рамках этого года президент возложил на Российский оргкомитет "Победа", координировать работу будет руководитель администрации Кремля Антон Вайно.

Новосибирский академический молодежный театр "Глобус" - один из крупнейших и старейших театров Новосибирска. Его постановки рассчитаны на широкую аудиторию: на одной сцене можно увидеть разнообразные художественные стили, школы и направления. Здание театра "Глобус", который в прошлом носил имя Театра юного зрителя (ТЮЗ), имеет форму парусного судна, где окна - "иллюминаторы", а крыша - "парус".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияНовосибирская область
Реклама на ТАСС
Под Новосибирском началось строительство третьего тепличного комбината
Сдать в эксплуатацию объект планируют в ноябре 2020 года
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС