Новосибирский театр к 75-летию Победы поставит спектакль с историями горожан о войне

НОВОСИБИРСК, 17 октября. /ТАСС/. Новосибирский академический молодежный театр "Глобус" представит к 75-летию Победы премьеру документального спектакля о войне, в котором будут использованы реальные истории жителей Новосибирска о военных годах, эвакуации, жизни тыла. Постановка запланирована на весну 2020 года, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе театра "Глобус".

"Сейчас драматург и режиссер вдохновляются временами военного Новосибирска. Неизвестно пока что, какова будет основа спектакля, - он находится в разработке. Решается вопрос, как будут встроены истории людей в это повествование: будут ли они полностью отражены или же на их основе будет создан сюжет", - рассказали в театре.

Для того, чтобы услышать семейные истории, связанными с Новосибирском военного времени, театр организует встречи с жителями города. Их проводит драматург Андрей Иванов - автор пьес и сценариев, неоднократно отмеченных на международных конкурсах и фестивалях, а также режиссер Анастасия Патлай, специализирующаяся на документальном театре. Помимо того, театр предлагает жителям города отправлять истории и на электронную почту.

На встрече, которая прошла в "Глобусе" на выходных, собрались больше 15 человек - в основном, пожилые люди, которые во времена войны были детьми. Они рассказывали о смерти близких, о голоде, работе матерей на заводах для того, чтобы прокормить детей, о том, как они делили жилплощадь с людьми, эвакуированными в Новосибирск из других городов. Не уточняется, как долго будет продолжаться сбор воспоминаний, но премьера спектакля пройдет в мае 2020 года.

В июле 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении в России Года памяти и славы в целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Организацию мероприятий в рамках этого года президент возложил на Российский оргкомитет "Победа", координировать работу будет руководитель администрации Кремля Антон Вайно.

Новосибирский академический молодежный театр "Глобус" - один из крупнейших и старейших театров Новосибирска. Его постановки рассчитаны на широкую аудиторию: на одной сцене можно увидеть разнообразные художественные стили, школы и направления. Здание театра "Глобус", который в прошлом носил имя Театра юного зрителя (ТЮЗ), имеет форму парусного судна, где окна - "иллюминаторы", а крыша - "парус".