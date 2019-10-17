В Минсельхозе назвали Сибирь главным источником роста экспорта зерна из России

НОВОСИБИРСК, 17 октября. /ТАСС/. Регионы Сибири являются главным источником увеличения производства зерновых культур и экспорта зерна, сообщила в четверг заместитель министра сельского хозяйства РФ Оксана Лут.

"Сибирь - это наш главный, наверное, источник увеличения зерновых и, соответственно, экспортного потенциала. В Сибири зерно хорошее, существенно лучше, чем в центральной части России. Рынки, на которые Россия сейчас выходит, требуют повышенного качества зерна без карантинных объектов, соответственно, таким качествам, таким характеристикам сибирское зерно соответствует", - сказала Лут в Новосибирске на совещании по вопросам производства зерновых и масличных культур и развитию экспортного потенциала.

Она отметила, что в регионах Сибири существуют проблемы вывоза зерна, вызванные в том числе транспортной логистикой. По ее словам, Минсельхоз намерен их решать.

Сибирский федеральный округ (СФО) является одним из ведущих сельскохозяйственных макрорегионов России. Крупнейшие производители зерна в СФО - Алтайский край и Омская область, которые в 2018 году вырастили 8,5 млн тонн зерновых. Полпред президента РФ в СФО Сергей Меняйло ранее сообщал, что регионы Сибири располагают потенциалом экспорта до 5 млн тонн зерна в год.