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Число пострадавших после массового отравления в Иркутске возросло до 21 человека

По данным Роспотребнадзора, у отравившихся диагностировали сальмонеллез

ИРКУТСК, 17 октября. /ТАСС/. Количество пострадавших после массового отравления в одной из столовых Иркутска выросло до 21 человека. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе министерства здравоохранения Иркутской области.

14 октября семь человек попали в инфекционную больницу Иркутска в состоянии средней степени тяжести с признаками пищевого отравления. Позже число госпитализированных выросло до 19 человек. В минувшие выходные все они ели в столовой, расположенной по адресу: ул. Горького, 15. После этого посетители столовой, в том числе студенты Байкальского государственного университета, почувствовали себя плохо и обратились за медицинской помощью.

"По состоянию на 17 октября пострадавших 21 человек", - сообщили в пресс-службе.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, у отравившихся диагностирован сальмонеллез. Специалисты Роспотребнадзора провели обследование пищеблока столовой, в результате выявлены нарушения требований санитарного законодательства, в том числе нарушения при хранении особо скоропортящихся пищевых продуктов, нарушение дезинфекционного режима. С 15 октября столовая закрыта.

Сотрудники правоохранительных органов проводят доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей").

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РоссияИркутская область
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