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Осужденный за хищение почти 1 млрд руб. новосибирский экс-депутат отпущен по УДО

Юрия Глазычева осудили в 2016 году на пять лет

НОВОСИБИРСК, 17 октября. /ТАСС/. Новосибирский суд удовлетворил прошение об условно-досрочном освобождении (УДО) бывшего директора новосибирского ЦУМа, экс-депутата Заксобрания Новосибирской области Юрия Глазычева, осужденного в 2016 году на пять лет за хищение почти одного миллиарда рублей. Об этом в четверг ТАСС сообщили в Калининском районном суде Новосибирска.

"Суд удовлетворил прошение Глазычева об условно-досрочном освобождении. Решение суда вступит в силу в течение 10 дней", - сообщил ТАСС представитель суда.

В 2016 году решением суда Глазычев был осужден на пять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Его признали виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). Как ранее сообщалось, он обвинялся в хищении группой лиц 949,7 млн рублей, предоставленных ЦУМу банком "Уралсиб" в кредит на покупку акций ОАО "ГУМ". Кроме того, ему инкриминировали хищение 21 млн рублей у миноритарных акционеров ЦУМа.

Ранее в отношении Глазычева и его бывшего заместителя Владимира Ефименко было также возбуждено уголовное дело по статье "Злоупотребление должностными полномочиями". По версии следствия, в 1998 году Глазычев и Ефименко передали все имущество ЦУМа подставной компании "Сибирское инвестиционное товарищество" за 8,5 млн рублей, обманув при этом членов совета директоров и обесценив бумаги миноритарных акционеров. Ефименко умер в 2014 году, а дело Глазычева годом позднее было закрыто в связи с истечением сроков давности.

ЦУМ - старейший торговый центр Новосибирска, расположенный в центре города. Площадь четырехэтажного здания составляет 12,5 тыс. кв. метров. По данным независимой оценки, проведенной по заказу миноритариев в 2015 году, стоимость имущества ЦУМа составляла 883 млн рублей.

Теги
РоссияНовосибирская область
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