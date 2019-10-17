Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Рост промпроизводства в Новосибирской области в 2019 году ожидается на уровне 4%

Наилучшую динамику продемонстрировали предприятия обрабатывающего и сырьевого сектора, сообщил замгубернатора региона Сергей Семка

НОВОСИБИРСК, 17 октября. /ТАСС/. Власти Новосибирской области прогнозируют рост промышленного производства региона в 2019 году на уровне 4%. Об этом в четверг в пресс-центре ТАСС сообщил замгубернатора Новосибирской области Сергей Семка.

"Прогноз прироста промышленного производства мы отмечаем на уровне 4-4,1% к уровню прошлого года", - сказал Семка.

Он добавил, что рост промпроизводства в регионе за прошедшие девять месяцев 2019 года составил 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наилучшую динамику в этом году продемонстрировали предприятия обрабатывающего и сырьевого сектора экономики региона.

Теги
РоссияНовосибирская область
Реклама на ТАСС
Ученые воссоздали облик людей, живших в Забайкалье 8 тыс. лет назад
По словам исследователей, внешность женщины, у которой преобладали европеоидные признаки, оказалась нетипичной для этого региона
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС