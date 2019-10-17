Рост промпроизводства в Новосибирской области в 2019 году ожидается на уровне 4%

НОВОСИБИРСК, 17 октября. /ТАСС/. Власти Новосибирской области прогнозируют рост промышленного производства региона в 2019 году на уровне 4%. Об этом в четверг в пресс-центре ТАСС сообщил замгубернатора Новосибирской области Сергей Семка.

"Прогноз прироста промышленного производства мы отмечаем на уровне 4-4,1% к уровню прошлого года", - сказал Семка.

Он добавил, что рост промпроизводства в регионе за прошедшие девять месяцев 2019 года составил 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наилучшую динамику в этом году продемонстрировали предприятия обрабатывающего и сырьевого сектора экономики региона.