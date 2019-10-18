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Жительница Красноярского края получила условный срок за попытку кражи младенца

Инцидент произошел в ноябре 2018 года в Красноярске

КРАСНОЯРСК,18 октября. /ТАСС/. Октябрьский районный суд Красноярска приговорил 29-летнюю женщину к пяти годам и одному месяцу лишения свободы условно за попытку кражи младенца. Об этом сообщается в пятницу на сайте Красноярского краевого суда.

Преступление произошло еще в ноябре 2018 года, когда жительница Шарыпово пробралась в детскую краевую больницу и, ударив пациентку центра по голове, попыталась украсть у нее ребенка. Кражу ребенка удалось предотвратить и нападавшая скрылась, но позже была задержана.

"На суде девушка свою вину признала <...>. Назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет и один месяц. Однако это наказание признано считать условным с испытательным сроком в три года", - говорится в сообщении.

Как сообщал ТАСС, в начале 2018 года женщина рассказала своим родственникам, что ждет ребенка. В октябре она уехала в Красноярск, разместила в соцсетях фото бирки из роддома с указанием данных о новорожденном сыне и врачах, действительно работающих в больнице. Всем знакомым и родным она говорила, что ребенок в больнице.

Попытаться похитить ребенка женщина решилась после того, как в Красноярск приехала ее мать, которая захотела увидеть внука.

Теги
РоссияКрасноярский край
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