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ФСБ и МВД приостановили работу более 70 предприятий лесной отрасли Красноярского края

Причиной стало несоблюдение экологического и миграционного законодательства

КРАСНОЯРСК, 18 октября. /ТАСС/. Региональные управления ФСБ и МВД в сентябре в рамках совместной спецоперации "Лес" приостановили работу более 70 предприятий лесной отрасли Красноярского края. Об этом в пятницу говорится в сообщении пресс-службы регионального главка ФСБ.

"За несоблюдение экологического законодательства привлечено 77 юридических и физических лиц, с <…> наложением штрафных санкций <…> и приостановка деятельности 74 предприятий", - говорится в сообщении. Деятельность еще трех предприятий была приостановлена из-за нарушения миграционного законодательства.

Также предприятия лесной отрасли были оштрафованы за нарушения правил перевозки древесины, было выявлено две незаконные рубки.

В конце сентября в Красноярске прошло совещание генерального прокурора России Юрии Чайки по проблемам в лесной отрасли. Согласно приведенным данным полпреда президента по Сибирскому федеральному округу Сергея Меняйло, ущерб экономики страны от преступлений в лесной сфере в Сибири составляет 10 млрд рублей, из них 6 млрд рублей приходится на незаконную вырубку лесов. Также среди преступлений в лесной отрасли полпред указал на налоговые преступления и невозврат валютной выручки.

Теги
РоссияКрасноярский край
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