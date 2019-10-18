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Пострадавшее от наводнений Приангарье станет пилотным для проекта "Кнопка помощи при ЧС"

Предполагается создать в регионе единую информационную систему, в которой бы отмечались все возможности оперативной помощи пострадавшим при чрезвычайных ситуациях

ТАСС, 18 октября. Помощь пострадавшим при ЧС на системном уровне будет отрабатываться в Иркутской области, где в наводнениях лета 2019 года погибли 25 человек, шесть числятся пропавшими, было затоплено более 11 тыс. жилых домов. Приангарье станет пилотным регионом для всероссийского проекта "Кнопка помощи при ЧС", сообщает в пятницу в пресс-служба "Российского Красного Креста".

"Мы предлагаем представителям власти, бизнеса, общественным организациям создать в регионе единую информационную систему, в которой бы отмечались все возможности оперативной помощи пострадавшим при ЧС в зависимости от территорий, конкретных муниципалитетов. Где какие ресурсы хранятся на складах, кто можем помочь, оперативно доставить гуманитарный груз и т. д. Мы уже обратились к руководству региона с предложением создать подобную систему мониторинга", - цитируется в сообщении председатель Иркутского областного отделения "Российского Красного Креста" Сергей Давидян.

В ликвидации последствий летних наводнений в Приангарье участвовали не только государственные службы, но и частные компании. В первые же дни стихийного бедствия Братский алюминиевый завод заявил о готовности принять жителей подтопленных районов Иркутской области на работу, госкорпорация "Ростех" и землячество "Байкал" собрали около 1 млрд рублей на строительство поселка для пострадавших от наводнения, банки реструктурировали выплаты по кредитам, многие компании помогали с размещением детей из Иркутской области в детских лагерях.

Также в область везли гуманитарную помощь из различных регионов страны, вещи и продукты собирали и на территории региона. Координация сбора, доставки и раздачи гуманитарных грузов не была централизована.

Теги
РоссияИркутская область
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