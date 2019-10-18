ФАС готова через суд добиваться снижения тарифа на вывоз мусора в Омской области

ОМСК, 18 октября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России готова обратиться в суд, добиваясь снижения тарифа на вывоз ТКО в Омской области, жители которой жаловались на него президенту РФ Владимиру Путину. Об этом сообщил в пятницу журналистам в Омске замглавы ведомства Анатолий Голомолзин.

На прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным житель частного сектора Омска Роман Дмитриев задал вопрос о росте тарифов на вывоз мусора. По его словам, тариф значительно увеличился, а объем и качество услуг не изменились. Президент поручил ФАС обратить внимание на ситуацию, после чего ведомство предписало региональной энергетической комиссии (РЭК) произвести перерасчет расходов на транспортировку твердых коммунальных отходов (93% от тарифа на вывоз мусора). РЭК Омской области 1 августа снизила тариф на 30,2%, и он составил 88,88 рублей с человека, проживающего в Омске, и 92,37 и 81,16 рублей - для жителей сельских районов, проживающих соответственно в многоквартирных и индивидуальных домах.

"По той информации, которой я располагаю, произошло снижение именно в два раза стоимости услуг по вывозу мусора. Произошло снижение, в целом в меньшей степени, чем в два раза, но обсуждается вопрос о том, чтобы уточнить нормативы. С учетом уточнения по нормативам, я думаю, эта задача будет обеспечена. <…> Если ФАС такие требования сформулировала, то мы будем защищать свою позицию в суде", - сказал Голомолзин.

Реформа по обращению с ТКО началась в Омской области 1 апреля. Ранее Росприроднадзор негативно оценил процесс перехода региона на новую схему обращения с отходами, а многие жители Омска отметили, что во дворах многоквартирных домов стали появляться стихийные свалки. Также, по мнению представителей местных общественных организаций, тариф на вывоз ТКО необоснованно вырос в Омске после начала реформы более чем в три раза - с 43,5 до 127,25 рублей.

В России реформа обращения с ТКО началась 1 января. Ответственность за вывоз мусора перешла от разрозненных мелких компаний к крупным региональным операторам, отобранным правительствами субъектов РФ по конкурсу. Ее должны были запустить все регионы, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, которые воспользовались исключительной возможностью отсрочить переход на новую систему до 2022 года.