В Новосибирской области приостановил работу приют, в котором дети жаловались на недоедание

НОВОСИБИРСК, 21 октября. /ТАСС/ Пищеблок закрыт на ремонт в Блюдчанском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних по результатам проверки Роспотребнадзора, на период ремонта деятельность приюта приостановлена, сообщила ТАСС в понедельник уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко.

Прокуратура Чановского района Новосибирской области и региональное управление Роспотребнадзора провели проверку социально-реабилитационного центра после информации в СМИ о том, что воспитанники этого учреждения жалуются на постоянное недоедание, маленькие порции и некачественную пищу.

В аппарате уполномоченного по правам ребенка сообщали, что в ходе проверки учреждения были выявлены нарушения не только по питанию детей, но и по материально-техническому оснащению реабилитационного центра. В частности, в учреждении не предусмотрена ставка медицинского работника, необходимую помощь детям оказывает сотрудник Блюдчановской врачебной амбулатории. В единственной аптечке в наличии были медикаменты с истекшим сроком годности.

Кроме того, прокуратура Чановского района Новосибирской области по итогам проверки установила, что детей кормили одинаковыми порциями без учета их возраста по утратившим силу санитарным нормам и правилам. Пресс-служба ведомства отмечала, что это привело к занижению нормативов питания (порций) для отдельной категории детей. Сообщалось, что в отношении заведующей приютом возбуждено административное дело по ст. 6.7. КоАП РФ ("Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения").

"В учреждении закрыт пищеблок на ремонт, на период закрытия пищеблока дети, кто проходил реабилитацию, на этот период, две недели, отправлены домой. Те, кого нельзя в семью вернуть на этот период, переведены в соседний центр", - сказала ТАСС Болтенко. Она отметила, что мальчик, который пожаловался на постоянное недоедание воспитанников приюта, высказал желание на период приостановки работы центра уехать к отцу, после он вернется в учреждение, где закончит девятый класс.

В министерстве труда и социального развития Новосибирской области ТАСС сообщили, что ремонтные работы в пищеблоке организованы по результатам проверки управления Роспотребнадзора по региону. "До завершения ремонтных работ восемь несовершеннолетних возвращены в семьи, четверо несовершеннолетних, в связи с невозможностью передачи законным представителям, направлены в ГБУ "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" города Татарска. По завершении ремонтных работ учреждение продолжит свою работу в обычном режиме", - сказали ТАСС в министерстве. Собеседник агентства также уточнил, что руководитель приюта уволилась со своего поста.

О центре

Блюдчанский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних - это филиал МБУ "Комплексный центр социального обслуживания" Чановского района. Учреждение оказывает социальную, правовую, психолого-медико-педагогическую помощь. В учреждении находятся дети из неблагополучных семей.