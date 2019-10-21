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Открытое горение на мебельном складе в Новосибирске ликвидировано

Площадь пожара составила 3000 кв .м

НОВОСИБИРСК, 21 октября. /ТАСС/. Открытое горение на складе мебели в Дзержинском районе Новосибирска на площади 3000 кв. м ликвидировано. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе ГУ МЧС региона.

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"В 21:28 (17:28 мск) открытое горение на [складе] ликвидировано. На месте проводится разборка, проливка. С учетом наступления ночи, я думаю, что [полная ликвидация] закончится утром", - сообщил собеседник агентства.

По информации пресс-службы, в тушении задействованы 13 пожарных автоцистерн, а также привлечена специальная техника: автолестницы и 50-метровый коленчатый подъемник для подачи воды в очаг с высоты, пожарно-компрессорная станция, с помощью которой перезаряжают аппараты пожарных для работы в непригодной для дыхания среде. Для удаления дыма на место прибыл автомобиль газодымозащитной службы. Всего задействовано 18 единиц техники и 72 человека личного состава. К тушению пожара привлечен пожарный поезд, который доставил к месту 240 т воды.

По настоянию штаба пожаротушения привлечена химико-радиометрическая лаборатория, которая проводит непрерывный мониторинг окружающей воздушной среды. Превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в жилой зоне не выявлено.

Ранее ТАСС в пресс-службе главка сообщили, что в районе пожара находятся производственные и административные нежилые здания, склады, магазин Rich Family.

Теги
РоссияНовосибирская область
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