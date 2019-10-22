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За пять лет производство товарной рыбы в Томской области выросло в полтора раза

Планируется, что по итогам 2019 года показатель должен составить 90 тонн

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Объем ежегодно выращиваемой в Томской области товарной рыбы с 2015 года увеличился в полтора раза - с 61 до 90 тонн, сообщил во вторник заместитель губернатора Томской области Андрей Кнорр в Совете Федерации.

"Наши объемы оцениваются до 6 тыс. тонн рыбы, именно такая задача стоит перед рыбаками региона. За последние пять лет отрасль демонстрирует положительную динамику развития, объем вылова водных биоресурсов вырос в 1,7 раз, переработка рыбной продукции - в 1,6. <…> Увеличен объем выращенной продукции, при этом в регионе соблюдается принцип неистощимого использования биоресурсов", - сказала он на расширенном заседании комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию на тему "Актуальные вопросы развития агропромышленного комплекса и природопользования в Томской области" в рамках дней региона в Совете Федерации.

Согласно материалам презентации региона, в 2015 году объем выращенной товарной рыбы составил 61 тонну, в 2017 году - 76 тонн, по итогам 2019 года этот показатель должен составить 90 тонн. "В 2019 году мы выпустили пятиграммовых мальков осетра - 70 тыс., а за эти пять лет восстановили полностью стадо пеляди. <…> До сих пор на территории Томской области остаются нераспределенными многие квоты, в том числе на стерлядь и пелядь", - добавил Кнорр.

Суммарно за последние четыре года в водоемы Томской области выпущено 23 млн экземпляров ценных видов рыб. Доля местного сырья в структуре рыбопереработки составляет 40%, при этом, на декабрь 2019 года запланирован запуск двух новых заводов, в том числе рыбоконсервного. Ассортимент рыбной продукции региона достиг 400 наименований.

Также на представленных сенаторам слайдах пояснялось, что с 2014 по 2019 годы государственная поддержка предприятий рыбной отрасли Томской области составила 115,5 млн рублей, порядка 330 млн рублей составили инвестиции в рыбное хозяйство.

Теги
РоссияТомская область
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