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Новосибирская область будет сотрудничать со "Сколково" в сфере технологических стартапов

Соглашение об этом подписано между регионом, фондом "Сколково" и Сибирским отделением РАН

НОВОСИБИРСК, 22 октября. /ТАСС/. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников, председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович и председатель Сибирского отделения РАН Валентин Пармон подписали соглашение, направленное на развитие технологического предпринимательства и формирование успешных технологических стартапов в регионе. Об этом во вторник сообщила пресс-служба регионального правительства.

"С подписанием соглашения компании региональных операторов фонда "Сколково", в том числе зарегистрированные в Новосибирском Академпарке, получают возможность использовать все инструменты поддержки фонда "Сколково". Мы не намерены останавливаться на этом и договорились нарабатывать новые инструменты продвижения", - цитирует пресс-служба губернатора Андрея Травникова.

Как отмечает пресс-служба, соглашение направлено на развитие технологического предпринимательства и формирование успешных технологических стартапов. Основными направлениями сотрудничества являются аналитическая поддержка перспективных проектов в виде форсайтов, стратегических сессий и исследований рынков, развитие инфраструктуры перспективных исследований, а также содействие в коммерциализации результатов исследований и разработок. Подписание соглашения прошло на форуме "Открытые инновации".

В 2017 году был подписан меморандум о создании регионального оператора "Сколково" на базе Технопарка Новосибирского Академгородка. Этот статус дает резидентам доступ к менторским и акселерационным программам, поддержке по встраиванию в технологические цепочки крупного бизнеса и привлечению инвестиций, ресурсам центров интеллектуальной собственности и коллективного пользования фонда. В настоящее время Академпарк как региональный оператор ведет работу более чем по 100 проектам.

Новосибирский Академпарк начал функционировать в 2006 году, в нем насчитывается более 300 высокотехнологичных компаний, из них 172 размещены на площадке Академпарка, остальные имеют возможность пользоваться инфраструктурой проекта.

Теги
Дворкович, Аркадий ВладимировичРоссияТравников, Андрей АлександровичНовосибирская областьПармон, Валентин Николаевич
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