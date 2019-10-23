Иркутские депутаты потребовали от кабмина региона повысить зарплаты медикам

ИРКУТСК, 23 октября. /ТАСС/. Депутаты заксобрания Иркутской области потребовали от правительства региона привести размер зарплат для медиков в соответствие с показателями, заложенными в майских указах президента РФ. Об этом в среду ТАСС сообщили в пресс-службе заксобрания региона.

"Во время сессии у депутатов возникли вопросы к правительству Иркутской области в связи с обнародованными результатами исследования о серьезном несоответствии указам президента РФ реальных объемов зарплат у врачей в регионе. Депутаты потребовали у министра здравоохранения региона Олега Ярошенко найти решение для повышения зарплат медикам", - отметили в пресс-службе заксобрания.

Генеральный директор научно-практического центра "Госучет" Роман Ерженин сообщил ТАСС, что в течение последних двух месяцев центр проводил исследование о соответствии с показателями майского указа президента РФ уровня зарплат у медицинских работников в Иркутской области в 2018 году. Согласно полученным данным, доход 47,6% врачей (3,9 тыс. человек) ниже заявленных в указе 200% от средней зарплаты по региону, которая составляет 36,9 тыс. рублей. Аналогичная ситуация с зарплатами среднего медицинского персонала - доход 54% медсестер (11,1 тыс. человек) не соответствует уровню 100% от средней зарплаты в регионе, обозначенному в указе президента.

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, глава регионального Минздрава опроверг информацию появившегося ранее исследования. "Иркутская область ежегодно достигает установленных указом президента целевых показателей по заработной плате. <…> В первом полугодии 2019 года средняя зарплата врачей составила 77,5 тыс. рублей, среднего медперсонала - 39,3 тыс. рублей, младшего персонала - 38,3 тыс. рублей", - цитирует пресс-служба Ярошенко.

Министр пояснил, что уровень зарплат медиков зависит от квалификации, объема работ и интенсивности труда. "Уровень оплаты труда врача, оказывающего первичную медико-санитарную помощь, работающего на ставку, и врача, работающего на 1,5 и более ставки, оказывающего экстренную медицинскую помощь круглосуточно или оказывающего высокотехнологичную медицинскую помощь может значительно различаться", - говорится в сообщении пресс-службы.

Согласно указу № 597, подписанному президентом РФ в мае 2012 года, к 2018 году зарплата младшего и среднего медицинского персонала должна составлять 100%, а для работников, имеющих высшее медицинское образование - 200% от средней заработной платы в соответствующем регионе.