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Паводок в Иркутской области

Пожарные ликвидируют возгорание на свалке под Тулуном на площади 3 га

В региональном главке МЧС уточнили, что на полигон в последние месяцы вывозился весь строительный мусор при ликвидации последствий паводка
Описание
© Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области

ИРКУТСК, 24 октября. /ТАСС/. Тление бытового и строительного мусора происходит на полигоне в Тулунском районе, куда вывозился мусор во время ликвидации последствий паводка. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

"В районе седьмого километра Гадалейского тракта Тулунского района проводятся работы по ликвидации пожара на мусорном полигоне. Открытого горения там нет, есть [на сегодня] тление бытового мусора, отходов лесопиления и строительного мусора на площади 3 гектара", - сообщили ТАСС в пресс-службе.

В ГУ МЧС пояснили, что на этот полигон в течение последних месяцев, во время ликвидации последствий паводка, вывозился весь строительный мусор, пожар там возник вечером 23 октября. "В настоящее время на месте работает инженерная и водовозная техника, чтобы сделать противопожарные разрывы", - сказал представитель ведомства.

Угрозы распространения огня нет, ближайшее эксплуатируемое строение находится на расстоянии более 2 км от места пожара. "Жалоб от населения по задымлению не поступало", - отметили в ГУ МЧС. В региональном управлении Роспотребнадзора ТАСС подтвердили, что подобных обращений от населения не поступало. "Пока никаких работы нашими специалистами там не ведутся", - сообщили в ведомстве.

После летних наводнений в Иркутской области силами гражданских и военных сил было вывезено с территории пострадавших населенных пунктов более 140 кубометров мусора. Из них из Тулуна, города, наиболее пострадавшего от паводка, только силами военных частей было вывезено около 25 тыс. кубометров мусора.

Теги
РоссияИркутская областьПаводок в Иркутской области
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