Пожарные ликвидируют возгорание на свалке под Тулуном на площади 3 га

ИРКУТСК, 24 октября. /ТАСС/. Тление бытового и строительного мусора происходит на полигоне в Тулунском районе, куда вывозился мусор во время ликвидации последствий паводка. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

"В районе седьмого километра Гадалейского тракта Тулунского района проводятся работы по ликвидации пожара на мусорном полигоне. Открытого горения там нет, есть [на сегодня] тление бытового мусора, отходов лесопиления и строительного мусора на площади 3 гектара", - сообщили ТАСС в пресс-службе.

В ГУ МЧС пояснили, что на этот полигон в течение последних месяцев, во время ликвидации последствий паводка, вывозился весь строительный мусор, пожар там возник вечером 23 октября. "В настоящее время на месте работает инженерная и водовозная техника, чтобы сделать противопожарные разрывы", - сказал представитель ведомства.

Угрозы распространения огня нет, ближайшее эксплуатируемое строение находится на расстоянии более 2 км от места пожара. "Жалоб от населения по задымлению не поступало", - отметили в ГУ МЧС. В региональном управлении Роспотребнадзора ТАСС подтвердили, что подобных обращений от населения не поступало. "Пока никаких работы нашими специалистами там не ведутся", - сообщили в ведомстве.

После летних наводнений в Иркутской области силами гражданских и военных сил было вывезено с территории пострадавших населенных пунктов более 140 кубометров мусора. Из них из Тулуна, города, наиболее пострадавшего от паводка, только силами военных частей было вывезено около 25 тыс. кубометров мусора.