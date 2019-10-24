Полиция задержала жителя Томской области за хранение оружия и двух тысяч патронов

ТОМСК, 24 октября. /ТАСС/. Сотрудники полиции Томской области по материалам проверки регионального УФСБ задержали ранее судимого жителя Каргасокского района за хранение пяти единиц огнестрельного оружия и 2 тысяч патронов, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе регионального УМВД.

"Сотрудниками ОМВД России по Каргасокскому району по материалам проверки УФСБ России по Томской области задержан подозреваемый в незаконном хранении боеприпасов и огнестрельного оружия. Им оказался ранее судимый житель Каргасокского района, который незаконно хранил по месту жительства огнестрельное оружие в количестве пяти единиц, а также более 2000 патронов различного калибра", - говорится в сообщении.

Уточняется, что полиция возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов"). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.