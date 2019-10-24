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Строительство перинатального центра в Новосибирске оценили почти в 5 млрд рублей

На конец 2019 года готовность объекта должна составить 22%, сейчас уровень готовности - 16%

НОВОСИБИРСК, 24 октября. /ТАСС/. Строительство перинатального центра в Новосибирске, которое планируется завершить в 2021 году, оценивается почти в 5 млрд рублей. Об этом в четверг заявила директор финансово-экономического департамента Минздрава РФ Наталья Сибирякова.

Перинатальный центр начали возводить в 2013 году, строительство должно было закончиться в 2015 году, но из-за нехватки средств было остановлено. В конце 2018 года эксперты Омского филиала Главгосэкспертизы России изучили проектно-сметную документацию на реконструкцию и оснащение центра и выдали положительное заключение. Летом 2019 года строительство возобновилось.

"Здесь [запланирован] перинатальный центр, реконструкция и оснащение акушерского корпуса, сметная стоимость этого объекта - 4 млрд 950 млн рублей, в том числе федеральный бюджет - 3 млрд 844 млн рублей", - сказала Сибирякова на совещании по вопросу строительства объектов в рамках нацпроекта "Здравоохранение" при полномочном представителе президента РФ в СФО Сергее Меняйло.

Заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов в свою очередь сообщил, что подрядчик вышел на объект 29 мая, сейчас здесь работают порядка 124 человек. По условиям контракта, на конец 2019 года готовность объекта должна составить 22%, сейчас уровень готовности - 16%. Работы идут по графику, подчеркнул замгубернатора.

Ранее губернатор Новосибирской области сообщал, что, несмотря на стадию заморозки объекта, сроки строительства центра вполне реальны. На данный момент главная задача подрядчика - закрыть контур здания, подвести коммуникации и смонтировать отопление, водоснабжение и освещение, чтобы в зимний период можно было продолжить внутренние работы.

Перинатальный центр в Новосибирской области будет предназначен для оказания плановой и экстренной акушерско-гинекологической, анестезиологической и реанимационной помощи.

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РоссияНовосибирская область
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